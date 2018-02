Frankfurt nähert sich der rapide der 750.000-Einwohner-Marke. Die Stadt wächst so schnell wie keine andere Großstadt in Deutschland. Tausende ziehen jedes Jahr nach Frankfurt und bezahlbarer Wohnraum ist in der Mainmetropole schwer zu finden. Hinzu kommen die gut betuchten "Brexit-Banker" aus London, von denen keiner so richtig weiß, wie viele wirklich am Ende nach Frankfurt ziehen werden. Verständlich, dass bezahlbarer Wohnraum das beherrschende Thema im Wahlkampf um den Chefsessel im Frankfurter Römer geworden ist.