Die AfD will bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover mit einem ehemaligen Luftwaffengeneral ins Rennen gehen. Joachim Wundrak (64) war bis September 2018 bei der Bundeswehr beschäftigt. Er müsse am 6. August noch von den Mitgliedern offiziell bestätigt werden, teilte die AfD mit. Im Stadtrat von Hannover hat die AfD sechs Sitze.



Die Neuwahl des OBs am 27. Oktober wird nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Stefan Schostok (SPD) nach einer Anklage wegen schwerer Untreue zurückgetreten war.