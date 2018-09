Obama würdigte den Anti-Apartheidskämpfer Nelson Mandela in einer Rede in Johannesburg. Der einst von Mandela angeführte Kampf gegen die Diskriminierung von Menschen anderer Hautfarbe müsse weitergeführt werden. Solche Diskriminierung sei sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Südafrika weiter eine Tatsache, sagte Obama in Johannesburg. Der 2013 verstorbene Friedensnobelpreisträger Mandela wäre am Mittwoch 100 Jahre alt geworden.