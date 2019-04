Barack Obama in Köln

Nein, das T-Wort umschifft Barack Obama so gut es geht. Es gehört zum guten Ton, dass sich ehemalige US-Präsidenten nicht über amtierende US-Präsidenten auslassen, schon gar nicht schlecht. Und deshalb fällt der Name Donald Trump an diesem Abend kein einziges Mal. Lieber nippt der ehemals mächtigste Mann der Welt zur rechten Zeit an seinem Becher, wenn das Gespräch auf der Bühne der Lanxess-Arena in Köln abdriftet hin zur aktuellen Situation im Oval Office. Obama lächelt das Thema weg. Was insofern passt, weil er genau genommen nicht gekommen ist, um über Politik zu sprechen. Sondern über gute Menschenführung. Große Mühen hat er da nicht, Trump zu ignorieren.