Monatlich pilgern 3.000 bis 4.000 neue Mitarbeiter in das Valley, um bei Google, Facebook, Twitter oder WhatsApp zu arbeiten. Ellen will nur noch raus! Tagsüber arbeitet sie als Privatdozentin für englische Literatur an der San Jose State University. Nachts schläft sie in ihrem Auto. Und das seit einigen Jahren, sie kann sich die horrenden Mieten nicht mehr leisten. "Als ich den Job bekam", sagt Ellen, "hatte ich keine Ahnung, wie wenig ein Dozent verdient und wie aufwendig die Arbeit ist, die ich ja gerne mache. Aber dass ich deshalb im Auto schlafen muss?! Ich hätte nie gedacht, dass es so enden würde."