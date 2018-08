Obdachlose in New York - Unter Brüdern

Kreuz in einem Obdachlosenheim in New York Quelle: zdf

An der Wand hängt ein Kruzifix. Daneben tickt eine Wanduhr an der grün gestrichenen Wand. Und auf dem Holztisch darunter liegt der Metalldetektor. "Das hier ist der Empfangsbereich. Hier kommen unsere Gäste an", erklärt Felix von Wedel. Wer in der East 156 Strasse an die Tür klopft, wird erst einmal kontrolliert. Keine Waffen, keine Drogen, kein Alkohol. Jeder, der ankommt, muss in ein Röhrchen blasen, wie bei einer Polizeikontrolle. "Bei der Aufnahme sind wir ziemlich strikt. Jeder, der bleiben will, muss einen Vertrag unterschreiben. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus."