Steinmeier in einer kroatischen Obdachlosenunterkunft in Split.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Engagement der Freiwilligen in der Obdachlosenhilfe in Deutschland gewürdigt. "Gerade in Obdachlosen-Einrichtungen haben wir eine Vielzahl von Ehrenamtlichen", sagte Steinmeier in Kroatien. Ein großes Problem sei es noch, medizinische Hilfe zu organisieren und zu den Menschen zu bringen.



Europa, das seien nicht nur glitzernde Glasfassaden, sagte Steinmeier. "Europa ist eben auch eine soziale Frage." Diese müsse angegangen werden.