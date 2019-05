Einsatzkräfte der Polizei in der Nähe des Fundorts.

Quelle: Martin Wichmann/dpa

Nach dem Fund einer Babyleiche im Ilm-Kreis in Thüringen soll eine Obduktion Aufschluss über Todesursache und Geschlecht des toten Säuglings geben. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, war zunächst ungewiss. Der Leichnam befindet sich in einem schlechten Zustand, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt, Hannes Grünseisen.



Zwei Spaziergänger mit Hunden hatten das tote Baby am Samstagabend bei Geschwenda im Thüringer Wald entdeckt und die Polizei gerufen.