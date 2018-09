Herzogin Kate, Ehefrau von Prinz William. Archivbild Quelle: Alastair Grant/AP Pool/dpa

Im Streit um die Veröffentlichung von Oben-ohne-Fotos der britischen Herzogin Kate in Frankreich wird an diesem Mittwoch ein neues Urteil verkündet. Zwei Vertreter des französischen Boulevardmagazins "Closer" und zwei Fotografen stehen wegen der Skandalbilder vor dem Berufungsgericht von Versailles.



In erster Instanz waren sie im vergangenen Jahr zu Geldstrafen verurteilt worden. Außerdem hatte das Gericht Kate und ihrem Mann, Prinz William, 100.000 Euro Schadenersatz zugesprochen.