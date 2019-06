Der neue OB von Göritz, Octavian Ursu, mit seiner Frau. Archiv

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der neue Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU) will trotz des starken Abschneidens seines AfD-Konkurrenten keine Mehrheiten mit der rechtspopulistischen Partei bilden. Er sei "mit verschiedenen Aussagen aus AfD-Richtung nicht einverstanden", sagte Ursu dem Sender MDR Aktuell.



Ursu hatte sich in der Stichwahl am Sonntag mit 55,2 Prozent der Stimmen gegen Sebastian Wippel von der AfD durchgesetzt, der 44,8 Prozent erreichte. Die Wahlbeteiligung laut Stadtverwaltung bei 56 Prozent.