Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn.

Quelle: Tom Weller/dpa

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn tritt nicht für eine zweite Amtszeit an. Für seine Entscheidung führte er in Stuttgart persönliche Gründe an. Der 64-Jährige erklärte, dass er am Ende einer zweiten Amtszeit 73 Jahre alt gewesen wäre. In dem Alter frage man sich, ob man noch einmal etwas anderes machen wolle.



Kuhn hatte sein Amt vor sieben Jahren als erster Grünen-OB einer Landeshauptstadt angetreten. Er ist Gründungsmitglied und ehemaliger Bundesvorsitzender der Partei.