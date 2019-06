Das sächsische Görlitz vereint Superlative: Mit seiner Lage am deutsch-polnischen Grenzfluss Neiße ist es nicht nur die östlichste Stadt Deutschlands, sondern gilt auch als städtebauliches Juwel. Die Stadt blieb in ihrer jahrhundertelangen Geschichte von Kriegszerstörungen nahezu verschont. Es gibt dort fast 4.000 Baudenkmäler aus 500 Jahren Baugeschichte - von Gotik, über Renaissance und Gründerzeit bis zum Jugendstil. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt 1945 durch die Bestimmung der Lausitzer Neiße als Grenze zwischen Deutschland und Polen in den polnischen Teil Zgorzelec und den deutschen Teil getrennt. Nach der Wende kämpfte Görlitz wie viele ostdeutsche Städte mit Abwanderung.



Heute leben knapp 57.000 Einwohner in der Stadt. Mit Aktionen wie mietfreiem Probewohnen in der Altstadt wird versucht, vor allem wieder mehr junge Leute anzulocken. Touristen zieht Görlitz nicht zuletzt wegen der Filmindustrie an, die die Stadt des historischen Charmes wegen schon vor Jahren entdeckte. Görlitz war unter anderem Schauplatz für die Verfilmungen von "Inglourious Basterds", "Der Vorleser" und "The Grand Budapest Hotel". Mit Siemens und dem kanadischen Bahntechnikhersteller Bombardier hat Görlitz zudem zwei wichtige Industrieansiedlungen, die in den vergangenen Jahren auf der Kippe standen oder sogar geschlossen werden sollten. Die Standorte sind derzeit gesichert.

Bildquelle: dpa