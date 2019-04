Angela Merkel und Leo Varadkar in Dublin.

Quelle: Peter Morrison/AP/dpa

Rund eine Woche vor dem geplanten Brexit geht das Ringen um den EU-Austritt Großbritanniens unvermindert weiter. Das Oberhaus startete in London mit Beratungen über ein Gesetz, das die Regierung zu einem neuen Brexit-Aufschub zwingen und damit einen ungeregelten EU-Austritt am 12. April ausschließen soll.



Deutschland und Irland hoffen indes auf einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens. Irlands Regierungschef Leo Varadkar dankte Merkel nach einem Treffen in Dublin für die Zusammenarbeit.