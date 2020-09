Bundesanwaltschaft klagt syrische Ex-Geheimdienstler an.

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Zum ersten Mal kommen in Deutschland zwei Syrer wegen Gräueltaten in den Foltergefängnissen von Präsident Baschar al-Assad vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft hat am Oberlandesgericht Koblenz Anklage gegen zwei frühere Geheimdienstmitarbeiter erhoben. Das teilte die Karlsruher Behörde mit.



Den beiden Männern, die bereits in Untersuchungshaft sitzen, werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit beziehungsweise Beihilfe dazu vorgeworfen. Die Männer hatten sich 2012 und 2013 aus Syrien abgesetzt.