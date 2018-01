Noch am Vormittag hatte eine Reihe von Verteidigern den Wunsch geäußert, den 22-stündigen Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft auf Tonband aufzuzeichnen. Das Münchener Oberlandesgericht lehnte diesen Wunsch aber ab. Unter anderem ließ das Gericht die nicht die Begründung der Verteidiger gelten, die Angeklagten seien nicht in der Lage, dem angekündigten 22-stündigen Plädoyer im erforderlichen Maße geistig zu folgen. Es hätten sich aus dem Prozess keine Anhaltspunkte ergeben, dass sie geistig dazu nicht in der Lage seien, sagte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl.