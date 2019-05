Selbst wenn die Frau nachgewiesene Miteigentümerin gewesen wäre, wäre es in diesem Fall gegen das Tierwohl, den Hund an die Frau zu übergeben, hieß es. Drei Jahre nach der Trennung sei es nicht förderlich, den Hund in eine andere Umgebung zu bringen. Seit der Trennung habe der Hund beim Ex-Mann im früheren gemeinsamen Haus des Paars gelebt, das einen großen Garten habe. Ein gesetzliches Recht auf Umgang mit dem Hund gebe es nicht, entschied das Gericht.