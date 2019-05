Blick in die DocMorris Apotheke in Hüffenhardt.

Quelle: Ralf Seidel/DocMorris/dpa

Das Oberlandesgericht Karlsruhe entscheidet heute über die Zulässigkeit eines DocMorris-Apothekenautomaten in einer baden-württembergischen Gemeinde.



Die Versandapotheke aus den Niederlanden hatte in dem 2000-Seelen-Ort Hüffenhardt den bundesweit ersten Automaten dieser Art in Betrieb genommen. Kunden konnten sich per Video von einem Apotheker beraten lassen und dann Medikamente aus einem Automaten erhalten. Das Projekt wurde nach einigen Wochen gerichtlich gestoppt.