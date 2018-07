Oberreuter: Wenn die Irrationalität auf die Spitze getrieben wird, ist es ein gutes Zeichen, wenn dann eine starke Gruppe zur Kenntnis nimmt, dass die Ergebnisse von Frau Merkel in Europa zumindest ein Ansatzpunkt sind, von dem aus man - sozusagen - weiterkämpfen kann. Natürlich wäre die CSU falsch beraten, wenn sie sagen würde: Ok, das war’s. Sie muss bei dem Thema den Daumen draufhalten und auf Konkretisierung drängen. Aber es wäre ja ein Einstieg gewesen in eine vernünftige Strategie der Sicherung und der Kontrolle. Das ist die Motivation derer, die eine Gegenposition zu Seehofer im Parteivorstand bezogen haben. Die sagen: So schlecht ist die Ausgangsposition nicht und die Europäer haben sich bewegt, weil wir Merkel unter Druck gesetzt haben!