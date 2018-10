Bis zu einer Entscheidung muss der Energiekonzern RWE mit weiteren Arbeiten im Wald warten. RWE will in den kommenden Monaten mehr als die Hälfte des verbliebenen alten Waldes fällen. Sie darf nach der Verfügung auch weiter im Tagebau Hambach Braunkohle fördern, solange sie nicht die bewaldeten Flächen des Hambacher Forsts in Anspruch nimmt.