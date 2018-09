Brokkoli wächst unter LED-Lampen - gesteuert vom Smartphone. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Umbrüche im Gartenbau sowie in der Landwirtschaft bedeuten für die Licht-Industrie einen Milliardenmarkt. Die Analysten des Marktforschungsunternehmens Navigant rechnen damit, dass der LED-Markt für Agrar-Anwendungen von derzeit etwa 800 Millionen bis 2027 auf rund 3,7 Milliarden Dollar ansteigen wird.



In Gewächshäusern wachsen beim "Vertical Farming" auf mehreren Ebenen Obst und Gemüse. Die Wurzeln stecken dabei nicht in der Erde, sondern in wiederverwendbaren Kunststoffmatten.