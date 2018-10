Äpfel der Sorte Gravensteiner aus dem Alten Land. Archivbild Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Apfelernte in Norddeutschland ist so gut wie abgeschlossen - und eine erste Bilanz der Obstbauern fällt positiv aus. Die Qualität der Äpfel sei dieses Jahr gut, sagte Helwig Schwartau von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft in Hamburg.



Zuvor hatten Betriebe befürchtet, dass es wegen der langanhaltenden Trockenheit nur sehr kleine Äpfel geben würde. Auch Verbraucher können sich freuen: Mit steigenden Preisen muss nicht gerechnet werden, sagte Helwig Schwartau.