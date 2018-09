Boyan Slat hofft auf den Erfolg seiner Mission. Quelle: ap

Die nächsten Monate mit kritischen Tests werden "recht nervenaufreibend" sein, glaubt Slat. Er freue sich aber jetzt schon darauf, wenn das erste Schiff mit einer Ladung Plastik in den Hafen einlaufe. Schiffe sollen wie Müllwagen zu den Anlagen fahren und das umzingelte Sammelgut zur weiteren Verarbeitung oder Entsorgung an Land bringen, so die Vorstellung des jungen Erfinders.



Läuft mit "System 001" alles wie geplant, dann sollen 60 derartige Anlagen installiert werden, nicht nur im Pazifik, sondern auch in anderen Strömungswirbeln. Das Ziel von "The Ocean Cleanup": "Bis 2040 sollen weltweit 90 Prozent des Plastikmülls in den Ozeanen beseitigt werden." Das sei ehrgeizig, werde aber von Wissenschaftlern unterstützt, meint Projektsprecher Joost Dubois. Vorausgesetzt, dass in den nächsten Jahren weniger Plastik in die Meere gelangt, wie auch Slat betont.