Aktuelle Schätzungen besagen, dass sich in unseren Weltmeeren mittlerweile rund 150 Millionen Tonnen Plastikmüll angesammelt haben, die in fünf gigantischen Müllstrudeln rund um den Globus treiben. Der größte Strudel ist der "Great Pacific Garbage Patch" mit derzeit geschätzten 80 Millionen Tonnen Plastikmüll. Darum will das "Ocean Cleanup"-Projekt genau hier 60 Tonnen Plastikmüll pro Woche aus dem Meer fischen.