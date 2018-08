Ein Polizeiwagen im Einsatz. Symbolbild Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die kleine Odyssee eines fünfjährigen Kindes hat in Mainz und Umgebung eine große Polizeiaktion ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Mutter den Jungen in einem Geschäft in Mainz aus den Augen verloren.



Zivil- und Streifenpolizisten machten sich auf die Suche nach dem Jungen, auch ein Polizeihubschrauber kreiste in der Luft. Nach etwa drei Stunden kam die Entwarnung: Das Kind wurde an einem Bahnhof im viele Kilometer entfernten hessischen Offenbach gefunden.