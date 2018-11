Die OECD erwartet ein Wachstum von 1,6 Prozent.

In Deutschland dürfte der wirtschaftliche Aufschwung in den kommenden Jahren an Kraft verlieren - das Wachstum aber solide bleiben. In ihrem Konjunkturbericht hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre Prognosen für Deutschland gesenkt.



Die OECD erwartet in diesem und im kommenden Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von jeweils 1,6 Prozent. In der vorangegangenen Prognose war sie noch von 1,9 Prozent beziehungsweise 1,8 Prozent ausgegangen.