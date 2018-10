Schon in der Schule fehlt es oft an einer sozialen Durchmischung. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die soziale Herkunft bestimmt in Deutschland weiter die Bildungschancen von Kindern stärker als in anderen Ländern. Eine OECD-Studie zeigt: Nur knapp 15 Prozent der Deutschen, deren Eltern kein Abitur haben, erreichen einen Hochschulabschluss. Im OECD-Durchschnitt sind es 21 Prozent.



Die Autoren nennen aber auch Verbesserungen. Beim Lesen, in Mathe und in den Naturwissenschaften erklären sie Unterschiede in den Leistungen der Schüler immer weniger mit der sozialen Herkunft.