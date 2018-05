Die Bildungschancen sind laut OECD nicht für alle gleich. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Kinder von Einwanderern aus Ländern außerhalb Europas sind einer OECD-Studie zufolge in der EU im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt im Nachteil. Im Vergleich zu ihrer Elterngeneration haben sich ihre Chancen jedoch verbessert.



In vielen EU-Staaten hätten Kinder, die in der EU geboren wurden, deren Eltern aber aus Drittstaaten stammen, eine geringere Chance, eine weiterführende Schule abzuschließen. Zudem würden sie seltener studieren als Gleichaltrige.