Das sieht der Präsident ganz anders. Er twitterte: "Lasst Euch nicht in die Falle locken, der Anruf sei zwar nicht perfekt gewesen, aber auch nicht 'impeachable'. Nichts daran war falsch." Für Trump ist das Telefonat weiter "perfekt".



Trump greift die Glaubwürdigkeit der Zeugen an, beschimpft sie, droht mit Anzeigen wegen Hochverrats und bezeichnet das Amtsenthebungsverfahren als Hexenjagd und Verfassungsbruch: "Adam Schiff ist ein korrupter Politiker, der uns kein faires Verfahren und Zugang für unsere Anwälte gibt", so der Präsident. Sein Nachsatz sei hier in Englisch notiert: "And despite all that - we’re kicking their ass". Profane Worte für einen Showdown, der von historischer Bedeutung ist.