DGB-Chef Reiner Hoffmann. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Bundesregierung aufgefordert, die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an die Tariftreue von Unternehmen zu knüpfen. "Nur wer nach Tarifvertrag bezahlt, darf einen öffentlichen Auftrag bekommen", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der "Rheinischen Post".



Er sprach sich zudem dafür aus, dass in Unternehmen, die aus einem Tarifvertrag ausscheiden, der alte Vertrag so lange gültig bleiben sollte, bis ein neuer abgeschlossen wurde.