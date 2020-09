Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die SPD macht sich dafür stark, öffentliche Aufträge auch auf Bundesebene nur noch an Unternehmen mit Tarifverträgen zu vergeben. "Wir sind mit in der Verantwortung den Rahmen so zu setzen, dass mehr Tarifverträge zustande kommen", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil bei einer Klausurtagung des SPD-Vorstands.



In mehreren Bundesländern gebe es schon entsprechende Regelungen, das müsse auch für den Bund gelten. Öffentliche Auftragsvergabe solle "zur Stärkung von Tarifbindung" beitragen, so Heil.