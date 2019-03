Hooligans stehen im Osten deutlich weiter rechts, als im Westen der Republik. Robert Claus

Claus: Da muss man differenziert argumentieren. Denn Rechtsextreme im Fußball finden Sie im Grunde fast überall. Aber was in Ost-Deutschland hinzukommt, ist, dass die Kameradschaft und die Hooligan-Szene Geschwister in ihrer Entstehungsgeschichte sind. Sie sind beide Ende der 80er-Jahre entstanden, hatten ihre Hochzeit ab den 90er-Jahren und sind daher gut verknüpft. Hooligans stehen im Osten deutlich weiter rechts, als im Westen der Republik. Im Westen sind die Hooligangruppen politisch ausdifferenzierter. Auch fehlt in Chemnitz ein Gegengewicht, Fans, die gegen rechte Gewalt protestieren.