Juan Guaido, selbst ernannter Interimspräsident von Venezuela.

Quelle: Fernando Llano/AP/dpa

Mit einem Streik im öffentlichen Dienst will Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaido den Druck auf Staatschef Nicolas Maduro erhöhen. "Angestellte im öffentlichen Dienst, Arbeiter und Gewerkschaften werden nicht weiter mit einem Regime zusammenarbeiten, das sie einsperrt und verfolgt", sagte Guaido in Caracas.



Die Arbeiter und Angestellten planten einen "graduellen" Streik "aller Sektoren", so Guaido. Wann der Ausstand beginnen soll, würden die Arbeiter selbst bekanntgeben.