Die SSB wird heute bestreikt. Quelle: Marijan Murat/dpa

Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Morgen unter anderem den Nahverkehr im Großraum Stuttgart weitgehend lahm gelegt. Seit Betriebsbeginn stehen die Bahnen und Busse der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) still. Auch in mehreren Städten Niedersachsens wird der Nahverkehr bestreikt. In zahlreichen Städten bleiben Kitas und öffentliche Einrichtungen geschlossen.



Die Warnstreiks zielen auf die voraussichtlich abschließende Tarifrunde für 2,3 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen.