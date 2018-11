Im öffentlichen Dienst soll es zu Warnstreiks kommen. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Ab diesem Donnerstag müssen sich die Menschen in Teilen Deutschlands auf Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht würden vereinzelte befristete Arbeitsniederlegungen beginnen, kündigte der ver.di-Landesbezirk Bayern an. Auch die zum Beamtenbund dbb zählende Gewerkschaft komba kündigte Aktionen an.



Die erste Runde der Verhandlungen für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen war ohne ein Angebot der Arbeitgeber zu Ende gegangen.