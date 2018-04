Eine leere Straßenbahn-Haltestelle in Essen in NRW. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst haben Warnstreiks bei kommunalen Verkehrsbetrieben erneut den Nahverkehr in vielen deutschen Städten lahmgelegt. So fuhren in Köln und Düsseldorf keine U-Bahnen und Straßenbahnen. Nur vereinzelt waren Busse unterwegs.



Viele Arbeitnehmer wichen auf Autos oder Taxen aus. Nach einer Übersicht des WDR summierte sich die Länge der verzeichneten Staus am Morgen auf mehr als 200 Kilometer. Betroffen waren auch Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen.