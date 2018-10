Ver.di-Chef Frank Bsirske. Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Die Menschen in Deutschland müssen sich auf Warnstreiks im öffentlichen Dienst noch vor Ostern einstellen. Nach dem Aufeinanderprallen der Positionen zum Auftakt der Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen kündigten die Gewerkschaften in Potsdam Warnstreiks an. Die Ausstände würden im März stattfinden, so die Gewerkschaft ver.di.



Welche Bereiche oder Regionen von den Ausständen besonders betroffen sein sollen, sagten die Gewerkschaften vorerst nicht.