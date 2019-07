Reisende warten am Mailänder Hauptbahnhof.

In Italien ist ein Streik im öffentlichen Verkehr angelaufen. Gewerkschaften hatten im ganzen Land zur Arbeitsniederlegung aufgerufen - in verschiedenen Städten zu unterschiedlichen Zeiten.



Wie stark die Auswirkungen auf die Reisenden waren und wie viele Arbeitnehmer sich an dem Streik beteiligten, sei noch nicht abzuschätzen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Uiltrasporti. Die Gewerkschaften fordern von der Regierung unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.