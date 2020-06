Streik in Griechenland

Quelle: Socrates Baltagiannis/dpa

Seeleute, Bus- und Bahnfahrer sowie Staatsbedienstete haben das öffentliche Leben in Griechenland mit Streiks fast zum Erliegen gebracht. Vor allem in der Küstenschifffahrt und im Öffentlichen Nahverkehr herrschte Stillstand. In der Ägäis und im Ionischen Meer sei keine Fähre ausgelaufen, berichteten griechische Medien.



Die Gewerkschaften in Griechenland fordern eine Erhöhung der Renten, die während der schweren Finanzkrise in den vergangenen zehn Jahren fast halbiert worden waren.