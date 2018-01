Während also der Ökostrom-Rekord von Neujahr den Fortschritt der Energiewende belegt, steigen die CO2-Emissionen etwa im Verkehrssektor jedoch weiterhin an. Und so sind nach einer weiteren Auswertung von Agora, die dem ZDF vorliegt, die deutschen Treibhausgas-Emissionen 2017 im Vergleich zum Vorjahr nicht gesunken. 2017 lagen sie Agora zufolge bei 906 Millionen Tonnen CO2 – und damit auf dem exakt selben Niveau wie 2016. Das von der Bundesregierung selbstgesteckte Klimaziel für 2020 (751 Tonnen) rückt demnach in immer weitere Ferne.