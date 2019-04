In Südspanien ist das verfügbare Wasser insgesamt knapp. Claudio Beretta, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Doch spanische Tomaten sind nicht umsonst umstritten. Zwar sorgt das sonnige Wetter Südspaniens für ausreichend Wärme, um auch im Frühjahr ohne Heizung auszukommen. Doch die Sonne fordert auch ihren Tribut: Es gibt einen gigantischen Wasserbedarf. Die Tomate als besonders wasserbedürftige Pflanze braucht in Almeria im Schnitt schätzungsweise rund 20 Liter Wasser je Kilogramm Frucht. In Deutschland dagegen sind nur rund drei Liter Wasser nötig.



"Das ist aber noch gar nicht der entscheidende Unterschied", sagt Claudio Beretta. "In Südspanien ist das verfügbare Wasser insgesamt knapp. Man spricht von Wasserstress - also vom Druck, den die intensive Bewässerung auf das Ökosystem ausübt. Der Wasserstress ist in Spanien - je nach Berechnungsmethode - hunderte Male größer als in Deutschland." Das ist die relevante Größe, denn sie zeigt an, wie schädlich der Wasserverbrauch für Tiere, Pflanzen und auch Menschen vor Ort wirklich ist.