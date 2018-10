Der indische Bundesstaat Sikkim wird am 15. Oktober für seine Umstellung auf Öko-Landbau mit dem Zukunftspreis Future Policy Award in Gold geehrt. Der Umwelt-"Oscar" ist der einzige internationale Preis, der nicht Personen auszeichnet, sondern Gesetze und Programme, die bessere Lebensbedingungen für heutige und zukünftige Generationen fördern. Verliehen wird er von der Hamburger Stiftung World Future Council (WFC) in Kooperation mit der UNO-Ernährungsorganisation (FAO) und dem internationalen Dachverband für ökologischen Landbau IFOAM - Organics International.



"Sikkim zeigt uns, dass nicht 'nur' gute Ideen, sondern auch entsprechender politischer Wille sehr viel zum Positiven verbessern können", begründete die Jury die Wahl. Die entlegene Himalaya-Region trage damit zum Kampf gegen den Klimawandel, schrumpfende Biodiversität und zur Transformation konventioneller Ernährungssysteme bei. Pressesprecherin Miriam Petersen: "Sikkim hat bei der Durchsetzung des 100-prozentig ökologischen Landbaus viel Mut und Konsequenz gezeigt, gerade weil die Zerstörung von nicht ökologisch angebauten Lebensmittelimporten durchaus kontrovers gesehen werden kann." Dass bereits drei weitere indische Bundesstaaten dem Vorbild Sikkims folgen wollen, zeige die Strahlkraft des Gesetzes und war mit ein Grund für die Wahl. Die Förderung der Agroökologie ist laut UNO wesentlich zur Erreichung der in der Agenda 2030 zusammengefassten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).



Der Future Policy Award ist der Schwester-Preis des Alternativen Nobelpreises, mit dem Personen ausgezeichnet werden, und geht auf denselben Gründer Jakob von Uexküll zurück. Ziel ist es, gute Gesetze weltweit bekannt zu machen, um so zur Nachahmung anzuregen. Im Vorfeld hatten mehr als 20.000 Expertinnen und Experten insgesamt 51 Gesetze aus 25 Ländern für den Preis nominiert; unter den Nominierungen befand sich kein einziges Gesetz aus Deutschland.



Bei der Veranstaltung am 15. Oktober in Rom werden hochrangige Redner präsent sein. Die Vizegeneraldirektorin der UN-Welternährungsorganisation (FAO), Maria Helena Semedo, eröffnet die Preisverleihung. Es ist geplant, dass der Goldpreis an Sikkim, empfangen durch H.E. Chamling, von José Graziano da Silva, dem Generaldirektor der FAO, überreicht wird.

Bildquelle: ZDF/Berndt Welz