Immer wieder überführen seine Kontrolleure Bio-Produzenten des Betrugs und finden verbotene Pestizide und Düngemittel. Bio-Bananen aus Ecuador gelten inzwischen als Risiko-Produkt.



"Das liegt daran, dass Bananen eine Kultur sind, die sehr werthaltig ist, also vom Ertrag pro Hektar in Dollar gerechnet. Die Versuchung, unerlaubte Pestizide beziehungsweise unerlaubte Düngemittel einzusetzen, ist also recht hoch", erklärt Schulz. "Und aus diesem Grund werden da Bananen als Biobananen verkauft, die das Siegel eigentlich nicht wert sind."