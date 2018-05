Auf hoher See wird weiterhin hochgiftiges Schweröl verbrannt, in den Häfen laufen die Schiffe rund um die Uhr mit Schiffsdiesel, der die Grenzwerte der Autoindustrie deutlich überschreitet. Auch die CO2-Emissionen einer Kreuzfahrt sind beträchtlich. Frank Herrmann

Herrmann: Gemessen an den Umsätzen und Gewinnen der Branche viel zu wenig. Nur einige wenige Vorzeigeschiffe verfügen über moderne Filteranlagen, können Landstrom in den Häfen nutzen oder sind zukünftig auf die Nutzung von Flüssiggas ausgelegt. Das Gros der Schiffe pustet große Mengen Schwefeloxide, Stickoxide, Ruß, Feinstaub und Schwermetalle weitestgehend filterlos in die Umwelt. Auf hoher See wird weiterhin hochgiftiges Schweröl verbrannt, in den Häfen laufen die Schiffe rund um die Uhr mit Schiffsdiesel, der die Grenzwerte der Autoindustrie deutlich überschreitet. Auch die CO2-Emissionen einer Kreuzfahrt sind beträchtlich. Hier übernehmen die Reedereien viel zu wenig Verantwortung. Auch im Klimavertrag von Paris sind die Emissionen der Schifffahrt nicht berücksichtigt.