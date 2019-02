Ein landwirtschaftlich genutztes Feld in Niederösterreich.

Quelle: Christian Bruna/EPA/dpa

Österreich ist das Land mit dem höchsten Anteil an Bio-Flächen in der Landwirtschaft weltweit. Wie das Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus mitteilte, werden inzwischen rund ein Viertel aller Flächen biologisch bewirtschaftet. Nach ersten Schätzungen werde der Anteil an Bio-Flächen dieses Jahr weiter wachsen, einige Betriebe hätten sich schon zum Umstieg entschieden.



In Deutschland lag der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen laut Umweltbundesamt bei 8,2 Prozent.