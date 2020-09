Äpfel mit Bio-Siegel liegen im Supermarkt. Archivbild

Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Mit der Eröffnung des eigenen Bio-Fachmarktes "Naturkind" steigt Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka in das wachsende Bio-Geschäft ein. Am Donnerstag starten in Hamburg und Dinkelsbühl jeweils ein selbstständig geführter "Naturkind"-Biomarkt.



Sie sollen vor allem Neugeschäft bringen: "Viele Bio-interessierte Verbraucher kaufen gezielt im Fachmarkt ein. Daher sind wir überzeugt, dass Naturkind einen neuen Kundenstamm erreichen kann", sagte der Geschäftsführer von Edeka Nord, Stefan Giese.