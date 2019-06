Flassbeck: Ja, das tun sie sowieso. Aber das liegt nicht am Handelskonflikt. Die Amerikaner sehen in China die Bedrohung schlechthin, das ist ein bisschen einseitig. In meinen Augen betreiben sie deswegen teilweise eine ziemlich irrationale Politik gegenüber China. Andererseits nutzen amerikanische Unternehmen China auch massiv als Produktionsstandort, was noch weniger konsistent ist. Ich glaube also in der Tat, es wäre vernünftig, pazifische Entspannungspolitik zu betreiben.