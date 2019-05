Peukert: Die Armutsgefährdung beträgt laut Eurostat für die Bewohner in Bulgarien 40 Prozent, in Rumänien und Griechenland über 30 Prozent. Gerade mit Blick auf die europäische Peripherie halte ich den Aufbau einer armutsfesten Mindestsicherung für ein Zeichen, dass man in der EU ernst macht mit der Überwindung ihrer marktliberalen Schlagseite. Eine Mindestsicherung wird übrigens im deutschen Koalitionsvertrag und ausdrücklich in der 2017 feierlich in der EU verkündeten "Europäischen Säule sozialer Rechte" gefordert. Wer innereuropäische Armutsmigration verhindern will, ohne die Grenzen wieder rigoroser zu schließen, wie dies einige Rechtsnationale fordern, müsste hier ansetzen.