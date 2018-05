Doch anstatt nach der Krise daraus zu lernen, die Modelle neu zu justieren und die Rolle der Finanzwirtschaft entsprechend anders zu berücksichtigen, sei man wieder zum alten Modell zurückgekehrt. Und das könne man vergleichen mit einem GPS-System, bei dem die falsche Landkarte in die Software einprogrammiert sei.



Als Beispiel nennt Mayer die Bildung von Preisen am Finanzmarkt: Wenn man sich da nach der Volatilität, der Schwankungsanfälligkeit, richte, dann sei diese am geringsten, wenn die Märkte anfingen zu überhitzen -, wenn also der Herdentrieb einsetze, weil alle Anleger in eine Richtung liefen. Dann gebe das Modell Entwarnung, obwohl sich gerade dann Blasen bilden könnten - mit der Gefahr, dass eine solche Blase platze.