Zahlen, die Ökonomen nicht überzeugen: Die Investitionen dürften sich kaum positiv auf die russische Wirtschaft auswirken. "Sportliche Großereignisse haben in den letzten Jahrzehnten in aufstrebenden Ländern wie Brasilien und Südafrika, also mit Russland vergleichbaren Volkswirtschaften, in der Regel einen negativen Effekt auf die jeweilige Volkswirtschaft gehabt", sagt Gert G. Wagner, Ökonomieprofessor und Senior Research Fellow am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). "Alles andere sind urbane Mythen."