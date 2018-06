Oxfam-Chefin Winnie Byanyima. Quelle: Hugo Ortuno/EFE/epa/dpa

Um Frauen in armen Ländern wirklich zu helfen, muss nach den Worten von Oxfam-Chefin Winnie Byanyima auch gegen die wachsende wirtschaftliche Ungerechtigkeit gekämpft werden. "Frauen leiden besonders unter der Ungleichheit in der Welt", sagte Byanyima nach Abschluss des G7-Gipfels.



Die Oxfam-Chefin begrüßte die Beschlüsse auf dem G7-Gipfel zur Stärkung der Rolle der Frauen und zur Förderung des Bildungszugangs von Mädchen in Krisenregionen.